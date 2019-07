Petitionsausschuss gibt Kreis Recht: Brehme-Villa muss bleiben

Auf Unverständnis der Beteiligten in Osterode stößt die Ablehnung einer Abbruchgenehmigung für die denkmalgeschützte Brehme-Villa in Osterode-Freiheit durch den Petitionsausschuss des Landtags. Der Landkreis Göttingen hatte darüber in der Sitzung des Kreis-Bauausschusses informiert. Die Verwaltung habe demnach gesetzeskonform und gemäß der gültigen Rechtslage korrekt gehandelt. Der Petitionsausschuss hatte sich aufgrund einer Eingabe...