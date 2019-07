Unfall: Motorradfahrer schlittert gegen Felsbrocken

Osterode Am Wochenende kam es zu zwei Unfällen, bei denen drei Menschen verletzt wurden. Ein Biker stürzte auf der B498 und in Wulften fuhr ein Auto auf.

Ein Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der B498 verletzt worden. Darüber informierte die Polizei am Montag. Demnach war der 21-Jährige aus Hemmingen gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, als er im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben gegen einen Felsbrocken schlitterte. Durch den Aufprall wurde er vom Motorrad geschleudert und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Am Samstagmittag kam es zu einem weiteren Unfall in Wulften, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 20-Jährige aus Duderstadt und ein 28-Jähriger aus Bilshausen befuhren hintereinander in Wulften die Bilshäuser Straße. Die Duderstädterin musste aufgrund eines geparkten Fahrzeugs verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dieses bemerkte der Mann zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden beide leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden von 16.000 Euro. pol/nza