WRG und Mekom feiern ein gemeinsames Sommerfest

Am vergangenen Freitag hatten WRG und Mekom zu ihrem gemeinsamen Sommerfest in und an ihre Räume in der Aegidienstraße 8 eingeladen – und zahlreiche Unternehmer, Netzwerkpartner, politische Entscheidungsträger, Freunde und Unterstützer aus der Region Südniedersachsen waren der Einladung gefolgt....