Zwei Leichtverletzte bei Unfällen in Förste und Herzberg

Bei zwei Verkehrsunfällen am Donnerstag wurden zwei Menschen leicht verletzt. Das meldet die Polizei Osterode. Ein Radfahrer wurde demnach am Nachmittag gegen 16.30 Uhr in Förste in der Straße Neue Reihe verletzt, nachdem er an der Kreuzung zum Mühlenanger die Vorfahrt eines Sprinterfahrers missachtete. Es kam zum Aufprall, durch den der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich dann am Abend in der Andreasberger Straße in Herzberg. Eine 60-Jährige wollte von der Straße nach links abbiegen und übersah dabei einen 17-jährigen Kradfahrer aus Herzberg. Durch den Zusammenstoß geriet dieser ins Schleudern und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Sachschaden: ebenfalls etwa 2.000 Euro. pol