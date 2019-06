Interessanter Besuch im Landtag

Kürzlich waren Mitglieder des Deutschen Bundeswehrverbandes – Ehemalige/Reservisten/Angehörige (ERH) auf Einladung vom MdL Thomas Ehbrecht (Duderstadt) zu Gast im Niedersächsischen Landtag. Die Kreistagsabgeordnete Susanne Mackensen hatte den Besuch ermöglicht. Neben der Einweisung in den Landtag nahm die Delegation eine Stunde als Besucher an einer aktuellen Plenarsitzung teil. Im Anschluss erfolgte eine Aussprache mit Thomas Ehbrecht und dem MdL aus der Region Karl-Heinz Hausmann. Hierbei wurden aktuelle Themen wie Straßenausbaubeiträge, Windradanlagen und Ausbau der Radwege in der hiesigen Region diskutiert.

