Im Kurpark Osterode: Nackte Hintern und „Toiletten-Beete“

Der Kurpark in Osterode mit seinem alten Baumbestand, Bänken, dem Brunnen und ausgedehnten Wiesenflächen ist eigentlich ein Ort, der in direkter Nähe zur gut frequentierten Stadthalle zum Verweilen einlädt. Und genau das ist zu einem großen Problem geworden. Alkohol und Drogen sind im Spiel, wenn eine gewisse Klientel von Erwachsenen sich nicht so benimmt, wie es gesellschaftlich vertretbar wäre. Die Beete werden am lichten Tag zur...