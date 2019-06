Zum 100. Geburtstag kamen 100 Traktoren

Das Dorster Landvolk hatte zum Jubiläumsfest auf den Edelhof eingeladen. Als das Dorster Landvolk 1919 gegründet wurde, war der Erste Weltkrieg noch nicht lange vorbei. In Dorste, seit jeher landwirtschaftlich geprägt, hatte in früheren Zeiten nahezu jeder Haushalt in irgendeiner Weise mit der...