Als die Osteroder zum Mond fuhren

Heute ist es kaum mehr vorstellbar, aber vor 50 Jahren gab es hier tatsächlich nur drei westdeutsche Fernsehsender. So blieb das TV-Angebot relativ überschaubar, zumal die dritten Programme Ende der 1960er Jahre nur für einige Stunden pro Tag sendeten.

Das begrenzte Programmangebot führte dazu, dass einige attraktive Sendungen in aller Munde waren. So erreichte die Spielshow „Spiel ohne Grenzen“ Einschaltquoten, von denen heutige Medienmacher meist nur noch träumen können. Die Idee für diese Sendung stammte aus Italien und fand rasch in anderen europäischen Ländern Zuspruch.

Osteroder bewarb sich

Auch die Stadt Osterode hatte sich bereits 1966, auf Vorschlag des Ratsherrn Martin Drinkuth, um eine Teilnahme an dem Städteturnier beworben. Aufgrund des regen Interesses vieler anderer Kommunen an der Sendereihe kam die Osteroder Bewerbung zunächst nicht zum Zuge. Es mag auch den einen oder anderen in der Kreisstadt am Harz gewurmt haben, dass Duderstadt den Zuschlag erhielt und auch international antreten konnte – und dann auch noch ausgerechnet gegen die Osteroder Partnerstadt Armentières!

Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Kraft waren gefordert. Hier musste die Osteroder Mannschaft wassergefüllte „Mondquallen“ auf eine Waage befördern (Osteroder Echo vom 2. September 1982). Foto: Stadtarchiv

Doch schließlich zahlte sich die Osteroder Beharrlichkeit aus. Anfang Mai 1969 kam ein Vertrag zwischen der Stadt Osterode und dem Westdeutschen Rundfunk zustande, der ein „Auswärtsspiel“ der Osteroder in Weiden in der Oberpfalz vorsah. Ein Vorbereitungs- und Sichtungstraining, das von den Übungsleitern Peter Kessel vom VfR und Realschulkonrektor Karl-Heinz Schwedes geleitet wurde, fand in der Sporthalle der Rommelkaserne statt. Dort bildete sich eine Osteroder Mannschaft – ausschließlich Männer – heraus, die 26 Sportler, die beiden Trainer und den Koordinator Friedrich Armbrecht vom städtischen Fremdenverkehrsamt umfasste. Begleitet wurden die Harzer von rund 400 Schlachtenbummlern, die mit einem Sonderzug, mehreren Reisebussen und Privatautos anreisten. Da die Menschen in diesen Monaten gebannt die Vorbereitungen für die erste Landung auf dem Mond beobachteten, hatte der Westdeutsche Rundfunk als Veranstalter die Spiele am 10. Mai 1969 in Weiden unter das Motto „Raumfahrt“ gestellt.

Live im Fernsehen

Ein genauer Spielplan des WDR erläuterte die zehn verschiedenen Aktionen, die die Sportler zu bewältigen hatten. Unter den wohlklingen Namen „Bau der Rakete“, „Das Mondpferd“, „Der Marsmensch“ oder „Fliegende Untertasse“ mussten sich die Mannschaften verschiedenen sportlichen Herausforderungen stellen. Dabei waren unterschiedliche Qualitäten der Sportler gefragt, so wurde ein guter Stelzenläufer gesucht, für ein anderes Spiel wurden Herren benötigt, die „gemeinsam große Gewichte tragen können“. Eine andere Herausforderung erforderte wiederum einen Kandidaten, dessen Körper in eine Röhre von 60 Zentimetern Durchmesser passt.

Die Osteroder Mannschaft bei ihrer Rückkehr aus Weiden (Osteroder Echo vom 2. September 1982). Foto: Stadtarchiv

Am Samstag, 10. Mai 1969, begann im Weidener Wasserwerkstadion das Spiel ohne Grenzen, das live im Ersten Fernsehprogramm übertragen wurde. Etwa 10.000 Zuschauer feuerten in der Arena ihre Mannschaft an. Dem Schlachtruf „Wie-Wa-Weiden“ setzten die Osteroder Fans ein vielstimmiges „Oh-Ha-Ah“ entgegen. Optimistisch konnten die Harzer sein, hatten sie doch bei der Generalprobe am Vortag die Weidener klar mit 18:8 geschlagen. Der Start der Spiele verlief allerdings „suboptimal“, so hieß es nach fünf Durchgängen 8:2 für die Oberpfälzer. Doch kämpften die Osteroder wacker, erreichten den Ausgleich und gingen schließlich unter dem frenetischen Jubel ihrer Schlachtenbummler mit 10:8 in Führung.

Bei den folgenden Durchgängen hatten die Männer aus dem Harz Pech, mal rollte ein Ball am Korb vorbei, mal kullerte ein abgelegtes „Mondpferdei“ wieder aus dem Krater; so stand es vor dem letzten Durchgang 12:10 für Weiden. Doch war noch nichts verloren, denn das letzte Spiel, bei dem es vier Punkte zu gewinnen gab, konnte noch die Wende für die Osteroder bringen. Originalton des damaligen Presseberichts: „… Untertassen sollten es sein. Merkwürdige Gefährte, zweimal über 25 m mit den Füßen zu rollen. – Start – Unser Mann holte den Weidener Vorsprung auf, kam an die Wende mit eineinhalb Meter Vorsprung und – wendete nicht! Eisiges Entsetzen! Drei Meter rollte er darüber. Hin und zurück sind sechs. Das war nicht mehr aufzuholen.“ Weiden gewann somit 16:10 und fuhr zum internationalen Wettkampf nach Edinburgh.

Das „Mondfahrzeug“ steuerten die Osteroder vor den Weidenern über die Ziellinie (OKA vom 12. Mai 1969). Foto: Stadtarchiv

Auch wenn es für die Osteroder Mannschaft nicht zum Sieg reichte, so wurde doch anerkannt, wie tapfer sich die Sportler geschlagen hatten. Bei ihrer Heimkehr am Samstagabend bereiteten die Osteroder ihrer wackeren Mannschaft denn auch einen herzlichen Empfang. Der Ratskellerwirt Erich Hödicke überreichte jedem Mannschaftsmitglied ein Präsent und die Stadt lud zu einem Umtrunk.

Ärger mit Pfennig-Aktion

Schon einige Tage vor dem Turnier hatte man in beiden teilnehmenden Städten eine „Pfennig-Aktion“ durchgeführt. Dabei ging es darum vom 2. bis 9. Mai 1969 möglichst viele Pfennigstücke als Spenden einzusammeln. In Osterode kamen 168.000 Pfennige zusammen, während in Weiden etwa 245.000 Pfennigstücke gesammelt wurden. Der Moderator der Spiele, Camillo Felgen, hatte in der Live-Sendung dem Osteroder Bürgermeister Hans-Joachim Rehfus für die „Pfennig-Aktion“ einen Sonderpreis in Höhe von 500 DM versprochen. Für dieses ausgelobte Geld kaufte die Stadt 30 neue Kindergartenstühle und reichte die Rechnung beim WDR ein. Doch weigerte sich der Fernsehsender, die Rechnung zu begleichen und gab an, dass dem Moderator „…Herrn Felgen in der Sendung ein Fehler unterlaufen sei.“ Der Osteroder Stadtdirektor Hans Behrens hakte beim Sender nach, doch blieb Osterode auf der Rechnung sitzen.

Osteroder Schlachtenbummler, die teils eindrucksvolle Zylinder trugen, feuerten ihre Mannschaft in Weiden an (Osteroder Echo vom 2. September 1982). Foto: Stadtarchiv