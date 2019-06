Schützenfeste bieten Umzüge, Kommers und Königsball

Freiheit Die Schützen im Osteroder Ortsteil Freiheit und in Neuhof bei Bad Sachsa begehen am Wochenende ihre Schützenfeste. Es gibt mehrere Programmpunkte.

Gestern startete im Osteroder Ortsteil Freiheit das Schützenfest der Schützenbrüderschaft Freiheit, und wird als großes Schützenfest an zwei Tagen begangen.

Im Jahr 2018 hatten die Mitglieder beschlossen, auf rückläufiges Publikumsinteresse zu reagieren, zunächst auf Schützenfrühstück und Schützenball zu verzichten und nur einen Tag zu feiern.

Diesmal sind also wieder zwei Tage eingeplant. Gestern wurden zunächst der Kommers begangen und das Fest ausgegraben sowie am Abend die Majestäten bekanntgegeben. Der Königsball indes ist für den heutigen Samstag, dem 15. Juni, ab 19 Uhr vorgesehen und verspricht allen Teilnehmern beste Unterhaltung.

Auch im Stadtgebiet von Bad Sachsa hat die Saison der Schützenfeste begonnen, den Auftakt gibt an diesem Wochenende der Schützenverein Neuhof. Am heutigen Samstag steht dabei einer der Höhepunkt an: Im Festzelt werden die neuen Majestäten proklamiert, nachdem am Nachmittag noch an der gemeinsamen Kaffeetafel diniert wird.

Am morgigen Sonntag findet das Volksfest dann langsam aber sicher seinen Abschluss: Nach Andacht und Frühstück (11 Uhr) folgt das Königsständchen des Fanfarenzuges Neuhof, ehe sich um 14 Uhr der Festumzug in Bewegung setzt. mp/dx