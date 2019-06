Landkreis will mehr blitzen – Freitag auch in Osterode

Mit einem neuen mobilen Blitzer will der Landkreis Göttingen mehr Raser auf den Straßen erwischen. Das zusätzliche Geschwindigkeitsmessgerät auf einem sogenannten Enforcement-Trailer soll ab Freitag zunächst im Bereich der Stadt Osterode eingesetzt werden. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Es gehe darum, die Unfallprävention zu stärken, heißt es weiter in der Mitteilung.

Das neue Blitzgerät auf einem Pkw-Anhänger werde vor allem an Unfallschwerpunkten und Gefahrenstellen eingesetzt – aber auch an Abschnitten, bei denen sich Anlieger über zu hohe Geschwindigkeit von Fahrzeugen beschwert haben. Die verstärkten Kontrollen beginnen am Freitag, 7. Juni, in Osterode. Weitere Standortbereiche seien noch nicht festgelegt, so die Kreisverwaltung. us