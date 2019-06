Sanierung: Höchste Eisenbahn fürchtet Rückgang der Fahrgastzahlen

Wegen der nach mehr als 25 Jahren erforderlichen Grundsanierung der Schnellfahrstrecke Hannover – Göttingen und der damit verbundenen Umleitung der ICE über die Leinetalstrecke treten ab 11. Juni auch Änderungen im Regionalverkehr in Kraft, da nicht alle Züge auf die Strecke Kreiensen – Northeim – Göttingen passen.

So lautet die offizielle Begründung, die man nach Auffassung der Initiative Höchste Eisenbahn für den Südharz hinterfragen kann. Die Änderungen gelten bis zum kommenden Fahrplanwechsel am 14. Dezember, also ein halbes Jahr lang. „Man hat sich sichtlich bemüht, die Auswirkungen für die Kunden in Grenzen zu halten“, erklärt dazu Michael Reinboth von Höchste Eisenbahn. Die Initiative ist ob des enorm langen Zeitraums von sechs Monaten und der trotz der anzuerkennenden zusätzlichen Züge erheblichen Beeinträchtigung sehr besorgt, was die Entwicklung der Fahrgastzahlen im Südharz betrifft. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Einschränkungen im Nahverkehr Kunden kosten werden, zumal wir im letzten Jahr schon einmal drei Monate in ähnlicher Weise beglückt worden sind. Neun von 24 Monaten lang verkehren unsere Züge nicht so wie bestellt und von den Kunden gewünscht. Wir setzen darauf, dass es nach Abschluss der Arbeiten endlich im Nah- und Fernverkehr pünktlicher läuft, die Fahrpläne zuverlässig eingehalten werden, keine Züge mehr ausfallen und derartig lange und massive Beeinträchtigungen der Vergangenheit angehören“, so Reinboth. Er nehme zwar die wenigen Zusatzzüge positiv wahr, jedoch: „Sie bringen nur etwas für Herzberg. Osterode und der östliche Kreis Göttingen haben nichts davon. Im Gegenteil: Die Leute werden geradezu ermuntert, mit dem Auto bis Herzberg zu fahren.“

Die Initiative habe nach wie vor anders als der Kreistag die gesamte Strecke bis Nordhausen im Blick und könne der einseitigen Bevorzugung des Abschnitts Northeim/ Herzberg nichts abgewinnen. Die Deutsche Bahn bleibe sich insoweit treu, als sie auch in diesen Fahrplan eine kleine Falle für ihre Kunden eingebaut hat. „Der Ersatzbus zum Zug 13.06 ab Northeim fährt um 12.21 Uhr in Göttingen, Bahnhofsvorplatz, Steig H ab – aber nicht freitags. Da gibt es einen Zug von Göttingen nach Einbeck, der Göttingen um 12.25 Uhr verlässt und den Anschluss herstellt. 4 Minuten gespart also – aber wer im Alltagstrott zum Bussteig geht, bemerkt die kleine Quizaufgabe erst, wenn er vergeblich nach dem 12.21-Bus Ausschau hält. Man muss sich fragen, was das soll. Es ist für die Kunden schon schwer genug. Warum baut man dann zusätzliche Hürden ein?“ fragt sich die Initiative.

Die DB Regio hat einen Flyer herausgebracht, der alle wesentlichen Angaben enthält und unter anderem in den Zügen des Harz-Weser-Netzes ausliegt. mp