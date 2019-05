Nach Vergiftung: Wartbergschule sucht zwei neue Schulpferde

Das Angebot Reiten an der Wartberg-Förderschule im Rahmen der tiergestützten Pädagogik soll im kommenden Schuljahr wieder durchgeführt werden. In den Unterstufenklassen und einigen Mittelstufenklassen kann ein Reitangebot dann kontinuierlich im Stundenplan verankert werden. Gerade für Schüler mit Unterstützungsbedarf ergebe sich dadurch eine gute Fördermöglichkeit im körperlich motorischen Bereich, so die Verantwortlichen.

Nach der tragischen Vergiftung der beiden Schulpferde durch Ahornkeimlinge wurde in Absprache mit dem Landkreis ein Plan für die Umgestaltung und die Pflege der Weideflächen erarbeitet, der zukünftige Vorkommnisse dieser Art verhindern soll.

„Wir bedanken uns und haben uns über viel Unterstützungszusagen gefreut“, erklärt Schulleiter Dirk Pruschke. Spenden für die Anschaffung der neuen Pferde können gerne über den Förderverein getätigt werden: Eltern und Freunde der Wartbergschule e.V., IBAN: DE30 2635 1015 0000 0617 54.