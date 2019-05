Mitglieder der St. Aegidien-Marktkirche verbrachten einen wunderschönen Tag in Quedlinburg. Die Stadt wurde mit zwei Stadtführern erkundet. Zuvor wurde die Stiftskirche in Gernrode besichtigt. Am Nachmittag machte sich die Gruppe auf nach Weddersleben um die Teufelsmauer zu erklimmen.

