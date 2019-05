Die kleinen „Racker“ der G-Jugend sehen jetzt wieder wie aus dem Ei gepellt aus: Die G-Jugend der JSG Sösetal wurde Dank zweier motivierter Sponsoren neu ausgestattet und durften sich über neue Trainingsanzüge und Rucksäcke freuen. So können die Sösetaler Mini-Kicker bei den anstehenden Turnieren nicht nur sportlich sondern auch optisch voll und ganz überzeugen. Hinter den Engagement steht die Hartnackschule in Berlin und die Firma Kraemer in Katzenstein.

