Kopfsache: Alles rund um die Hüte

Osterode Am Internationalen Museumstag, am 19. Mai, wird in Osterode im Ritterhaus um 11.30 Uhr eine Ausstellung zur Geschichte Kopfbedeckung eröffnet.

Kopfsache – Hüte und andere Kopfbedeckungen“, So ist eine Ausstellung des Landschaftsverbandes Südniedersachsen zur Kulturgeschichte des bedeckten Kopfes übertitelt, die am Sonntag, dem 19. Mai, dem Internationalen Museumstag, im Museum im Ritterhaus eröffnet wird.

Diese Ausstellung ist kein alter Hut, sondern lässt die Besucher Hüte ganz neu entdecken. „Werfen Sie also Ihren Hut in den Ring und erfahren Sie mehr über die Bedeutung der Kopfbedeckungen im Wandel der Zeit“, so die Museumsleiterin Angelika Paetzold. Ob Wetterschutz, Rangzeichen oder als Kopfschmuck, die Funktionen der Kopfbedeckungen sind vielfältig! Die interaktive Ausstellung bietet großen und kleinen Leuten spannende Einblicke in die Kulturgeschichte des bedeckten Kopfes und lädt zum Mitmachen und Entdecken ein: „Probieren Sie aus, ob Ihnen die Mütze vom Ötzi steht. Testen Sie Ihr Talent als Putzmacherin und finden Sie heraus, wofür man eine Mooskappe braucht. Werden Sie Teil der Ausstellung, indem Sie uns Ihr Hutbild ins Museum bringen. Wir sind gespannt, was Sie aus dem Hut zaubern.“

Ausstellungseröffnung ist um 11.30 Uhr im neu gestalteten Sonderausstellungsbereich des Museums. Einladungen wurden nicht verschickt, alle Besucher sind zur Eröffnung aber herzlich willkommen, auch gerne mit Hut.