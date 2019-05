Das Frühlingsfest in Osterode beginnt Freitag

Das Frühlingsfest auf der Bleichestelle in Osterode beginnt am heutigen Freitag und geht bis zum Montag, dem 13. Mai. Zur Eröffnung gibt es am Freitag von 16 bis 19 Uhr eine sogenannte Happy Hour, das heißt „einmal zahlen und zweimal fahren“, teilt Hilmar Theile als Veranstaltungsleiter mit. Weitere Programmhöhepunkte: Am morgigen Samstag wird bei Einbruch der Dunkelheit ein Riesen-Feuerwerk abgebrannt. Und am Montag, dem sogenannten Familientag, gilt eine Ermäßigung an allen Geschäften. Als Fahrgeschäfte sind in diesem Jahr mit von der Partie: Autoscooter, Break Dance (Archivfoto), Dschungel Train (Musik Express), Kinderriesenrad für groß und klein, Kinderkarussell, Aqua Fun, Bungee Trampolin, Gaudi Alm (Familienspaß), ein bayerisches Laufgeschäft und Carwash (Scheibenwischer). Insgesamt bietet das Frühlingsfest wieder verschiedenen Spielbuden und ein umfangreiches Speisenangebot. Der Festplatz auf der Osteroder Bleichestelle ist an den Veranstaltungstagen täglich ab 14 Uhr geöffnet.

