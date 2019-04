„Einsame“ Brücke bei Beierfelde wird dieses Jahr angeschlossen

Zwischen Osterode und Schwiegershausen haben vorbereitende Erdarbeiten für den neuen Radweg stattgefunden. Auch die Brücke bei Beierfelde, bislang ohne Anschluss in der Feldmark stehend, wird nun ihre geplante Verwendung finden.

Bereits seit März laufen die Bauarbeiten am Fahrradweg zwischen Osterode und Schwiegershausen, zwischenzeitlich war auch eine Vollsperrung eingerichtet. Durch diese sei man aktuell gut in der Zeit, berichtet der zuständige Projektleiter bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau in Goslar, Ralf Conrad. Nach aktuellem Fortschritt der Bauarbeiten könne man die geplante Bauzeit bis Ende Oktober einhalten, auch wenn wetterbedingte Verzögerungen nicht auszuschließen seien.

Im Verlauf des Fahrradweges befindet sich schon seit längerem eine Brücke bei Beierfelde, bisher stand sie in der Flur, ohne Anschluss ans Wegenetz. Der Anschluss werde im Laufe der Bauarbeiten erfolgen, einen genauen Termin für diesen Teil der Arbeiten könne man jedoch nicht festlegen, so Conrad weiter.

Die Kosten für den Fahrradweg waren insgesamt mit etwa 1,25 Millionen Euro eingeplant. „Wir gehen zur Zeit von geringen Mehrkosten aus“, so Conrad. Aufgrund ungünstiger Bodenverhältnisse und Feuchtigkeit habe man den Boden zunächst vorbereiten müssen. Die Extrakosten würden sich auf etwa 100.000 Euro belaufen.