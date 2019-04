Großangelegte Suche nach vermisstem 65-jährigen Wanderer

Angesichts des Frühlingswetters am Montag mit milden Temperaturen, strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel kann man sich kaum vorstellen, welch geradezu lebensfeindlichen Wetterverhältnisse am Wochenende im Oberharz geherrscht haben: Teilweise etwa 15 Zentimeter Neuschnee fielen in den Nächten,...