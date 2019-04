Evi Weide/Pascal Peter holen sich den Mixed-Titel

Osterode TV Sösetal richtet zum Abschluss der Wintersaison seine Mixed-Meisterschaft aus, neun Paarungen gehen an den Start.

Zum Abschluss der Wintermeisterschaften des Tennisvereins Sösetal-Förste wurden in der Osteroder Tennishalle die Mixedmeisterschaften ausgetragen.

Neun Mixed-Paarungen spielten hierbei zunächst in drei Dreiergruppen um die Platzierungen. In Gruppe eins setzten sich Annika Kniepen/Daniel Gross dank zweier Sieger als Gruppenerster durch. Rang zwei sicherten sich mit guten Leistungen Gitti Schlenczek/Sascha Peter. In der zweiten Spielgruppe setzten sich die Mitfavoriten Evi Weide/Pascal Peter souverän durch. Den zweiten Platz erkämpften sich Beatrice Armbrecht/Ralf Bauer.

Knapper Ausgang in Gruppe drei

Knapp ging es in der dritten Gruppe zu. Katharina Uhlhorn/Rolf Lagershausen schafften hier mit einem Sieg und einem Unentschieden den Gruppensieg und verwiesen die Kombination Sonja Nischwitz/Thomas Müller auf den zweiten Platz.

Im Anschluss an die Vorrunde spielten die Gruppenersten, -zweiten und -dritten um die Platzierungen. In der Gruppe der Drittplatzierten überzeugten Gabi Stövener/Christian Fiebrich und bewiesen, wie gut sie aufeinander eingestellt sind. Bei den Zweitplatzierten konnten Nischwitz/Müller ihre guten Leistungen aus der Vorrunde bestätigen und sich den Gruppensieg sichern.

In der Gruppe der Gruppensieger ging es abschließend um den begehrten Vereinsmeistertitel. Kniepen/Gross gewannen hier ihr erstes Spiel ebenso wie das Duo Weide/P. Peter.

Finales Duell

So kam es letztlich zum entscheidenden Aufeinandertreffen. Weide/P. Peter zeigten von Beginn an eine starke Leistung und überzeugten mit ihrem druckvollen und sicheren Spiel. Am Ende gewannen sie klar und sicherten sich hochverdient den Titel.

Nachdem beim TV Sösetal die Wintermeisterschaften gespielt sind, freut sich der Vorstand bereits auf die kommende Sommersaison. Um die Anlage in Förste hierfür optimal vorzubereiten, findet am kommenden Samstag, 13. April, von 9 bis 12 Uhr der dritte Arbeitseinsatz statt. Um rege Beteiligung der Mitglieder wird gebeten.