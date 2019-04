Sperrung: B241 wird im Bereich Osterode weiter saniert

Osterode Auf zwei Streckenabschnitten muss die B241 gesperrt werden. Beginn der ersten Sperrung ist am 12. April.

Ab Freitag, 12. April, werden zwei weitere Abschnitte der B241 zwischen Osterode und Dorste saniert. Dafür ist eine Vollsperrung nötig, informiert die Straßenbaubehörde Goslar. Zunächst wird mit der Sanierung im Bereich der Anschlussstelle Osterode-Mitte zwischen Seesener Straße und der Auffahrtsrampe in Richtung Herzberg begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 18. April weitestgehend abgeschlossen, so dass die Sperrung aufgehoben werden kann.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen der Einmündung L525 nach Förste und Dorste beginnt die Fahrbahnsanierung nach Ostern. Auch hier wird die Strecke voll gesperrt und voraussichtlich bis Dezember gesperrt bleiben. Die Einmündung der L525 von und nach Förste kann ohne Einschränkungen von Osterode kommend genutzt werden. Ührde und die anliegenden Gewerbebetriebe bleiben erreichbar. Die Baukosten betragen etwa drei Millionen Euro.