Viel Lob ausgesprochen für gute und zuverlässige Arbeit

Dass die Freiwillige Feuerwehr Förste 2019 auf ihre 140-jährige Geschichte zurückschauen kann und ein ereignisreiches 2018 hinter sich gebracht hat, dass machte Ortsbrandmeister Peter Meier während der gut besuchten Jahreshauptversammlung in seinem Bericht deutlich.

So wurde die Förster Wehr zu insgesamt 27 Einsätzen gerufen, die sich aus Brandeinsätzen, Hilfeleistungen, Einsatzübungen in Förste, im Industriegebiet Leege und in Dorste sowie aus Brandsicherheitswachen zusammensetzten. „Zu Fehlalarmen musste erfreulicher Weise nicht einmal ausgerückt werden“.

Auf die einzelnen Einsätze eingehend, ließ Meier auch die Tierrettung nicht unerwähnt. Denn im Juni galt es einen Schwan aus einer Angelschnur zu befreien, die ein verantwortungsloser Angler am Kiesschacht hatte liegen lassen. Die Kameradinnen und Kameraden hatten aber auch an den unterschiedlichsten Aktionen teilgenommen oder diese ausgerichtet. So wurde beispielsweise das Treppenhaus des Feuerwehrhauses renoviert.

30 Jahre Jugendwehr

Die Wehr hat aber auch anderen Förster Vereinen hilfreich zur Seite gestanden. Die Ausbildungsdienste seien je nach Jahreszeit und Witterung als theoretische und praktische Schulung oder als Sonderdienst durchgeführt worden. Ab und an seien auch die Kameraden der Nienstedter Wehr dabei gewesen. Bei den 27 Diensten hatten Dennis Meier (21), Lukas Fricke (20) und Stefan Böhm (18) die meiste Beteiligung aufzuweisen. Für dieses Engagement durften sie ein Dankeschönpräsent entgegennehmen. Der Ortsbrandmeister sprach all jenen, welche der Wehr finanziell, materiell oder mittels Tatkraft zur Seite gestanden haben, ein großes Dankeschön aus. Ein nicht minder großes Dankeschön ging an die Kameraden und Kameradinnen für deren gute Beteiligung an den Diensten sowie den Partner.

33 Kameraden und vier Kameradinnen sind in der Einsatzabteilung sowie 27 Kameraden und zehn Kameradinnen die Altersabteilung. Zwölf Jungen und drei Mädchen sind in der Jugendwehr, die ihr 30-jähriges Bestehen feiern darf. Außerdem zählt die Wehr drei Ehrenmitglieder und 314 Förderer. Positiv sei, dass 2018 zehn fördernde Mitglieder hinzugekommen sind.

Jugendfeuerwehrwart Marvin Mues dankte auf dem Saal des Gasthauses Zum Schwarzen Bären Peter Meier und der aktiven Abteilung sowie den Sponsoren für deren Unterstützung. Sie machten es im Prinzip erst möglich, dass die Nachwuchswehr existiert. Sein Dank galt aber auch seinem Team, auf das er sich immer habe verlassen können sowie den Jugendwehren aus Nienstedt und Dorste. „Es war ein Superjahr, was wir zusammen erlebt haben“.

Reiner Wode, stellvertretender Stadtbrandmeister, ließ in seinem Bericht durchblicken, dass 2018 von Veränderungen und Erneuerungen geprägt gewesen wäre. Trotzdem hätten die Kameraden und Kameradinnen an den zurückliegenden 365 Tagen verlässliche ehrenamtliche Einsätze geliefert. Brandschutzabschnittsleiter Nord Martin Dannhauer verdeutlichte unter anderem an, dass die Kameraden weit über ihre unmittelbaren Aufgaben hinaus erheblich zum gesellschaftlichen Leben in den Orten und kleinen Städten beitragen. Ortsbürgermeister Bernd Fröhlich erinnerte sich in seinem Grußwort an eine ungewöhnliche Begebenheit, die noch in dem gerade 20 Minuten jungen 2019 ereignete und bei dem die Förster Wehr wegen eines Brandes in Eisdorf auch alarmiert wurde. Dieser Einsatz habe ihm zeigt, wie wichtig die Kameraden ihren Dienst nehmen. „Ihr seid für uns, die Bürger in den Ortschaften da, und dass im vollen Einsatz“. Er sprach aber auch der Jugendwehr ein großes Kompliment aus. Uwe Hanke, stellvertretender Leiter des Fachdienstes Bürger, dankte allen Kameraden dafür, dass sie das Programm „Feuer on“ so gut angenommen hätten. Mit der Verabschiedung der Gebührensatzung sei eine weitere wichtige Baustelle abgeschlossen worden. Er sei sich sicher, dass damit die hohe Zahl von 123 Fehlalarmen in ganz Osterode sinken werden.

für 60 Jahre Mitgliedschaft Helmut Renziehausen, für 50 Jahre Mitgliedschaft Heinz Eberleh, für 25 Jahre Marco Weitemeyer, Björn Blauert und Dennis Woyke.

Beförderungen: zur Hauptfeuerwehrfrau Jennifer Beyger, zum Löschmeister Marvin Mues, zu Feuerwehrmännern Marius Kohlrausch, Manuel Giesecke und Alexander Peters.

Ernennungen: zu Feuerwehrmannanwärtern Tim Borchers und Maik Mues.

Wahlen: Kassenwart Stefan Gerke, Schriftwart Stefan Gerke, Gerätewart Marco Weitemeyer, Kassenprüfer Michel de Frutos, Herbert Greger.