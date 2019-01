Sturm „Friederike“ beschäftigt Dachdecker lange

Die Dachdecker-Innungen Osterode, Northeim und Göttingen haben ein Sondierungsgespräch im Hinblick auf eine gemeinsame Gesellenprüfungsausschuss-Regelung geführt. Die Kreishandwerkerschaften werden angehalten, mit der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen diesbezüglich eine Lösung zu erarbeiten. Darüber informierte Holger Beckert, Obermeister der Dachdecker-Innung Osterode, die Mitglieder bei der jüngsten Mitgliederversammlung. Der Obermeister freute sich über die sehr gute Beteiligung der Mitglieder und geladenen Gäste an der Versammlung. Zu Gast war unter anderem die Firma Rathscheck, die ein neues, rationelles Naturschiefer-Verlegesystem für Dacheindeckungen auch bei geringer Dachneigung vorstellte.

Nachdem bereits seit einiger Zeit für die Entsorgung von HBCD-belasteten Polystyrol, Bitumen und Teerpappe unter großen Schwierigkeiten eine teure und komplizierte aber machbare Möglichkeit gefunden wurde, kommt jetzt ein weiteres Problem mit asbestbelasteten Bitumen-Flachdachabdichtungen auf die Dachdeckerbetriebe zu. Hier gibt es bisher nur wenige Deponien in Deutschland, um Abbruchmaterialien abzulagern.

Lohnerhöhungen von 5,8 Prozent

Bei den Tarifgesprächen im Herbst 2018 wurden gestaffelte Lohnerhöhungen in Höhe von 5,8 Prozent bis 2020 beschlossen. Die Auftragslage der Dachdeckerbetriebe ist derzeit gut bis sehr gut, freute sich Holger Beckert.

Der Sturm Friederike im Januar 2018 hatte die Dachdecker bis in den Herbst hinein zusätzlich beschäftigt. Der trockene Sommer spielte den Dachdeckern dabei in die Karten, so dass ein kontinuierliches Abarbeiten der Aufträge möglich war. Die meisten Betriebe haben bereits einen guten Auftragsvorlauf für 2019 zu verzeichnen. Kunden, die im Jahr 2019 Dachdeckerarbeiten ausführen lassen wollen, sollten sich frühzeitig mit ihren Innungsbetrieben in Verbindung setzen, rät der Obermeister.

Lehrlingswart Florian Mose informierte die Versammlungsteilnehmer über die im Sommer stattgefundenen Zwischen- und Gesellenprüfungen. Es wurden teils sehr gute Ergebnisse erzielt. Die Anforderungen der neuen Prüfungsordnung seien nur mit großen Aufwand umzusetzen, beklagte der Lehrlingswart. Florian Mose bedankte sich für die gute Unterstützung des Prüfungsausschusses und die hohe Ausbildungsbereitschaft der Innungsbetriebe.

Der offizielle Teil der Versammlung wurde durch eine intensive Diskussion über die Gestaltung der Gemeinschaftsfahrt der Dachdecker-Innungen Osterode und Northeim-Einbeck im März zum Braas-Werk nach Berlin beendet. Ausführlich stellte Geschäftsführer Hans-Joachim Nüsse zudem den Haushaltsplan 2019 vor. Dieser wurde von den Versammlungsteilnehmern einstimmig genehmigt.

Nach dem gemeinsamen Essen wurden unter den Veranstaltungsteilnehmern per Losverfahren die Bowlingteams zusammengestellt. Mit viel Spaß und guten Gesprächen ging es sportlich-ehrgeizig bis gemütlich auf den vier reservierten Bahnen rund. Am Ende des Abends wurden das Siegerteam sowie der Tagesbeste Dachdeckermeister Daniel Geike mit kleinen Preisen geehrt. Auch die Tagesletzten erhielten einen „Gurken“-Preis.