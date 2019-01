Container in der Lindenstraße sind Geschichte

Für den Standort des Altkleidercontainers in der Lindenstraße hat die Osteroder Stadtverwaltung endlich eine Lösung gefunden.

Die Container sind seit längerem ein Ärgernis in der Bevölkerung, wurde dort doch immer wieder allerlei Sperrmüll abgestellt. Oder sie quollen über und sorgten mit der illegalen Müllablagerung für einen höchst unerfreulichen Anblick in der viel befahrenen Straße. Jetzt sind sie weg, und Mitarbeiter des Bauhofs beseitigten gestern den restlichen Müll. Die Stadt Osterode hatte nach zahlreichen Beschwerden der Anwohner mit dem aufstellenden Unternehmen vereinbart, dass dieser Standort nun aufgegeben werden soll. Stattdessen wurden Alternativstandorte gefunden, die sich in den Gewerbegebieten Leege und Gipsmühlenweg befinden. Bereits in dieser Woche waren die derart ungeliebten Container umgestellt worden..