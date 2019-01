Ladekran touchiert Brücke an Osttangente in Osterode

Ein Ladekran, der sich an einem Lkw befand und nach oben ausgefahren war, hat am Dienstag eine Brücke der Osttangente touchiert. Ob die Brücke dabei beschädigt wurde, stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, berichtet die Polizei. Demnach sei ein 49-Jähriger aus Burg gegen 12 Uhr mit seinem Lkw auf der Herzberger Straße in Richtung Herzberger Landstraße unterwegs gewesen. Den Ladekran an seinem Lkw hatte der Mann noch nicht eingefahren, der Kran touchierte daraufhin die Brücke. An dem Lkw entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro.