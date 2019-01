SPD-Abteilung Schwiegershausen wird 100 Jahre alt

Neben den Mitgliedern konnten Jens Augat, SPD-Bürgermeisterkandidat für Osterode, Dr. Andreas Philippi, stellvertretender Landrat und stellvertretender Unterbezirksvorsitzenden sowie Jörg Hüddersen als Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung der SPD-Abteilung Schwiegershausen begrüßt werden.

Die Gäste richteten Grußworte an die Versammlung und gaben Einblicke in die politische Arbeit der jeweiligen Gremien.

Zahlreiche Veranstaltungen

Die SPD in Schwiegershausen ist sehr aktiv, so nahmen die Mitglieder an vielen Veranstaltungen im Ort teil. Der Vorstand organisierte unter anderem eine Fahrt zum Nds. Landtag in Hannover und eine Zweitagesfahrt nach Hamburg. Das Sommerfest an der Sporthalle war sehr gut besucht, und die Infoveranstaltung zu den Themen „Biotonne und Landschaft ohne Insekten“ wurde von der Bevölkerung gut angenommen.

Das Infoblatt „Hallo Nachbarn“ informiert regelmäßig alle Schwiegershäuserinnen und Schwiegershäuser zu wichtigen Themen des Ortes.

2019 ist ein Jubiläumsjahr, gefeiert wird 100 Jahre SPD-Abteilung Schwiegershausen. Die Vorsitzende Kathrin Schrader gab einen Einblick in die geplanten Jubiläumsveranstaltungen.

Vom 12. bis 14. April 2019 wird eine Fahrt in das Ruhrgebiet durchgeführt, und am 7. September 2019 ab 11 Uhr finden die Jubiläumsfeierlichkeiten auf dem Saal des Gasthofes Ohnesorge statt. Gudrun von Daake hat sich im September 2018 dazu entschlossen, in die SPD einzutreten. Sie erhielt von Kathrin Schrader ihr Parteibuch überreicht und wurde herzlich in der SPD und der Abteilung willkommen geheißen. Reiner Schreiber ist seit 40 Jahren SPD-Mitglied.

Ihm überreichte die Abteilungsvorsitzende eine Urkunde mit Ehrennadel und dankte für die langjährige Treue zur Partei.

Monja Keimburg wurde einstimmig als Kassenprüferin für die nächsten zwei Jahre gewählt. Nach der Versammlung blieben die Mitglieder und Gäste noch in geselliger Runde zusammen und stärkten sich bei angeregten Gesprächen am Vesperbuffet.