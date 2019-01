Stellvertretender Vorsitzender ist Sven Breitenbach

In der diesjährigen Hauptversammlung der Katzensteiner Schützen wurden wieder Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft sowie ehrenamtliche Tätigkeit in der Vereinsarbeit vom Präsidenten des Kreisschützenverbandes Osterode, Oliver Riehn und dem 1. Vorsitzenden, Wolfgang Knoke, geehrt.

Für 15-jährige Mitgliedschaft gab es eine Urkunde und eine Ehrennadel für Uwe Trautsch. Peter Hetmainczyk erhielt eine Urkunde und eine Ehrennadel für 25-jährige Vereinsmitgliedschaft.

Eine Urkunde und die silberne Ehrennadel vom Niedersächsischen Schützenverband e.V. erhielt für 25-jährige Mitgliedschaft Wilfried Preuss. Der Verein hat derzeit 113 Mitglieder.

Dank an freiwillige Helfer

Die Jahreshauptversammlung wurde wieder gut besucht, wie der Vorsitzende Wolfgang Knoke feststellte. Er berichtete über Renovierungsarbeiten am Schützenhaus, es wurde eine neue Eingangstür eingebaut. Auch wurde in 2018 der Gewehr- und Pistolenstand behördlich abgenommen und zur Verwendung zum Sportschießen genehmigt. Er dankte den freiwilligen Helfern für die ausgeführten Arbeiten.

Ein Dank galt auch Freiwilligen, die an den Schießabenden zur Verfügung standen. Der stellvertretende Vorsitzende Karl Bohn überreichte den Mitgliedern Wilfried Preuß und Wolfgang Schäfer einen Gutschein für ein Restaurantbesuch mit ihren Ehepartnerinnen. Sie zeichneten sich wieder besonders durch ihre Aktivitäten bei spontan anfallenden Arbeiten wie Holzhacken, Rasenmähen oder diversen Reparaturarbeiten aus. Karl Bohn dankte ihnen dafür.

Die Damenleiterin und der 1. Schützenmeister berichteten über zahlreiche Teilnahmen an Wettkämpfen im Jahr 2018. Beim Königsschießen wurde Schützenkönig Wolfgang Schäfer, Schützenkönigin Angelika Hetmainczyk. Der Pokal ging an Sven Breitenbach. Den besten Schuss auf die Ehrenscheibe erzielte Nico DelVeccio.

Schießerfolge

Erfolgreich bei den Kreismeisterschaften waren im vorigen Jahr die Großkaliber-Pistolenschützen. In Einzelnen errangen die Schützen Ingo Raabe, Kersten Olbrich und Peter Wille jeweils den Kreismeistertitel in ihrer Altersklasse. Im Wettbewerb KK-Sportpistole wurde Peter Hetmainczyk Kreismeister in der Altersklasse Herren IV. Beim Sösepokal war die Damenmannschaft sehr erfolgreich und erreichte den 3. Platz. Der Schatzmeister Hans-Werner Hardeland berichtete bei seinem Vortrag, dass nach zwei erfolgreichen Jahren, 2018 wieder Verluste geschrieben wurden. Der Grund lag an Investitionsmaßnahmen, im Wesentlichen der neuen Eingangstür und dem Erwerb eines Druckluft-Sportgewehres. Allerdings: „Die Einnahmen aus dem Schießbetrieb sind gestiegen und können die Kosten gut decken.“ Die Kassenprüferin Claudia Adam betonte die außergewöhnlich gute Buchführung des Schatzmeisters

Bei der Wahl wurden Wolfgang Knoke als Vorsitzender, Maria Knoke als Damenleiterin, Hans-Werner Hardeland als Schatzmeister und Peter Hetmainczyk als Schriftführer wiedergewählt.

Folgende Positionen wurden neu gewählt. Stellvertretender Vorsitzender wurde Sven Breitenbach. Er folgte Karl Bohn, der sich aus Altersgründen nicht wieder zur Wahl stellte. Neuer Schützenmeister und Nachfolger von Sven Breitenbach wurde Peter Wille. Zur Jugendleiterin wurde Kerstin Sieber gewählt. Wilfried Preuss wurde als drittes Mitglied in den Ältestenrat gewählt. Neuer Kassenprüfer wurde nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand Karl Bohn.