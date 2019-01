Lasfelde Ein 58-jähriger Autofahrer baute am Montagmittag gleich zwei Unfälle in Lasfelde in Osterode. Das war passiert.

Aus bislang ungeklärten Gründen überfuhr ein 58-jähriger Katlenburger am Montag gegen 12.30 Uhr die Verkehrsinsel am Zebrastreifen in der Straße An der Bahn in Lasfelde und räumte sie mit seinem Skoda Yeti komplett ab. Ein Verkehrsschild kippte zudem auf ein weiteres Fahrzeug.

Der Mann, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, wendete, um zu sehen, was passiert war, und baute einen zweiten Unfall. Er fuhr auf einen Fahrschulwagen auf. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 7.000 Euro.