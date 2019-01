Pflegekammer: Dialog mit Pflegekräften ist erforderlich

Dr. Roy Kühne, Bundestagsabgeordneter der CDU, sieht derzeit keinen konkreten Nutzen der Pflegekammer für die Pflegekräfte. „Die derzeitige Lösung ist nicht zu Ende gedacht“, kritisiert der Politiker. Die Pflegekammer in Niedersachsen steht derzeit in der Kritik. In der Debatte geht es vor allem um...