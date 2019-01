So oft hat es 2018 bei Kontrollen im Landkreis geblitzt

Überhöhte Geschwindigkeit ist Hauptunfallursache im Straßenverkehr, stellt die Polizei immer wieder fest.

Kontrolle und Durchsetzung von Sicherheitsvorschriften seien deshalb zentrale Elemente der Verkehrsunfallprävention mit dem Ziel, die Zahl von Toten und Verletzten auf den Straßen zu verringern, erklärt die Kreisverwaltung dazu und informiert zur Verkehrsüberwachung im Jahr 2018, denn in Zusammenarbeit mit der Polizei überwachen die Kommunen den fließenden Verkehr.

Im Landkreis Göttingen erfolgte dies im Jahr 2018 durch fünf mobile Geschwindigkeitsmessgeräte und sieben Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Sie registrierten insgesamt 161.530 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Hinzu kommen noch Fälle aus Rotlichtüberwachung.

Unfallprävention

An den drei Anlagen im Kreisgebiet wurde 3.470 Mal das Überfahren einer roten Ampel festgestellt. Die höchste Fallzahl bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen gab es bei der stationären Anlage an der A7 am Laubacher Berg, 57.702 Tempoverstöße wurden hier registriert. Allein durch die Messungen an dieser Stelle wurden 2.011 Fahrverbote ausgesprochen. Trauriger Rekord: Der schnellste Fahrer war laut Kreisverwaltung vorwerfbar mit Tempo 197 unterwegs – zulässig sind an dieser Stelle allerdings nur 100 Stundenkilometer. „Ein Erfolg für die Unfallprävention ist die stationäre Anlage an der A38 im Dreieck Drammetal“, ist sich die Bußgeldbehörde sicher. Zwar habe es hier 15.409 Temposünder gegeben – der schnellste war mit Tempo 124 unterwegs und überschritt damit deutlich die zulässigen 60 Kilometer – und 150 Fahrverbote wurden angeordnet, aber einen Unfall gab es an diesem früheren Unfallschwerpunkt seit Inbetriebnahme der Messanlage im Jahr 2016 nicht mehr.

Einnahmen fließen in Haushalt

Verwarn- und Bußgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung summieren sich für das Jahr 2018 auf 7.591.464 Euro, davon 3.231.232 Euro allein aufgrund von Tempoüberschreitungen an der Messstelle A7 (Messstelle A38: 597.271 Euro).

Die Einnahmen gehen in den allgemeinen Haushalt des Landkreises Göttingen ein.

Der Landkreis Göttingen war als Bußgeldbehörde im Jahr 2018 für insgesamt 48 Kilometer Autobahn, 242 Kilometer Bundesstraße, 342 Kilometer Landesstraße, 390 Kilometer Kreisstraße und rund 1.500 Kilometer Gemeindestraße zuständig.