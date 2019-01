Moderne Höhlen-Frau rechnet in der Stadthalle ab

. Am 5. April kommt um 20 Uhr Heike Feist in Cavewoman nach Osterode. In der Rolle der niedlich verhuschten Heike will sie das Publikum in der Stadthalle begeistern. Cavewoman-Heike, die Zukünftige von Tom, rechnet in dieser fulminanten Solo-Show mit den selbsternannten „Herren der Schöpfung“ ab. Mal mit der groben Steinzeit-Keule, mal mit den spitzen, perfekt gepflegten Nägeln einer modernen Höhlenfrau, „aber immer treffend und saukomisch“, versprechen die Veranstalter. Denn auch nach sechs Staffeln und zwei Filmen „Sex and the City“ bleiben essenzielle Fragen zum Zusammenleben der beiden Geschlechter immer noch ungeklärt. Ratlose Männchen und Weibchen irren immer noch orientierungslos durch die Großstädte und fragen sich, warum es mit der Kommunikation zwischen Mann und Frau immer so kompliziert sein muss. Karten gibt es in der Stadthalle und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

