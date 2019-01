Während einer Streifenfahrt stellte die Polizei am Samstag eine Unfallstelle in Osterode, Petershütter Allee, fest. Am Unfallort befanden sich mehrere Fahrzeugteile und ein Kennzeichen. Des Weiteren wurde eine Straßenlaterne beschädigt. Die Beamten ermittelten die Halteranschrift und befragten den Halter. Dieser gab zu, den Unfall verursacht zu haben. Der Harz Energie entstand ein Schaden in Höhe von 4.500 Euro.

