Fahrer kommt mit Auto von Fahrbahn ab und kollidiert mit Geländer

Osterode Der Unfall ereignete sich in der Petershütter Allee in Osterode. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 4.000 Euro.

Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 6.15 Uhr vermutlich aufgrund glatter Fahrbahn in der Petershütter Allee zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Osterode kam in Höhe der Bahnunterführung im Bereich einer Linkskurve mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Geländer. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.