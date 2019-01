Ein Ständchen gesungen

Schwiegershausen Eine besondere Überraschung zur Eisernen Hochzeit gab es jetzt für Ursula und Wilhelm Waldmann in Vorsfelde.

Das gab Freudentränen: Zur Eisernen Hochzeit von Ursula und Wilhelm Waldmann in Vorsfelde kam der Männerchor Schwiegershausen angereist, in dem der Jubilar selbst über 70 Jahre lang gesungen hatte. Klar, dass der Rentner sich von den Freunden aus der alten Heimat gleich mitreißen ließ. Erst vor kurzem sind der 92-Jährige und seine Frau nach Wolfsburg gezogen. „Meine Vater hat geweint vor Freude“, erzählt Tochter Jutta Nygard. Auch bei den neuen Vorsfelder Nachbarn sei der Auftritt gut angekommen – knapp 30 Personen waren zum „Geselligen Zusammensein“ und unverhofft in den Genuss des Live-Gesangs gekommen. Dass Waldmann spontan selbst mit einstimmte, verstehe sich da fast von selbst, erklärt seine Tochter: „Die Texte sitzen ja für immer im Gedächtnis.“ Und das gilt auch für die Erinnerungen aus sieben Jahrzehnten gemeinsamen Singens.