Geldgeschenke für die Tiere

„Es ist besonders schön zu wissen, dass es Menschen gibt, die an die Fellnasen in Not denken“, so die Vorsitzende des Tierschutzvereines, Dilek Yalcin, zu dem Ehepaar Grobecker und zur Bürgergemeinschaft Lonau. beide hatten den Verein besucht und jeweils eine Spende dabei. Insgesamt gingen 150 Euro...