Biotonnen für Osterode kommen im März

Die Abfallwirtschaft Osterode führt im Frühjahr 2019 die Komposttonne ein. Um die benötigte Anzahl der Komposttonnen zu ermitteln, wurde im Herbst eine Bürgerbefragung durchgeführt (wir berichteten).

Es wurden alle Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer beziehungsweise deren Bevollmächtigte (beispielsweise Hausverwaltungen) angeschrieben. Da die Bürgerbefragung inzwischen beendet ist, wurde die auf dem Anschreiben angegebene Hotline-Nummer abgeschaltet.

Befreiung ist möglich

Im Anschreiben wurde eine Größe der Komposttonne vorgeschlagen, die sich nach der Anzahl der angemeldeten Personen und dem Mindestvolumen (7,5 Liter Bioabfall pro Person und Woche) richtet. „Wer organisches Material vollständig selbst kompostiert und als Kompost im Garten nutzt, hatte die Möglichkeit, sich als Eigenkompostierer befreien zu lassen“, teilt Ulrich Lottmann als Sprecher der Kreisverwaltung mit. Wer einen Teil der bei ihm anfallenden Bioabfälle kompostiert, könne eine kleinere Komposttonne wählen.

11.000 individuelle Ausstattungen

Bislang haben sich mehr als 11.000 Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer gemeldet und eine individuelle, vom Vorschlag abweichende Ausstattung zum 1. April erbeten. Die vorliegenden Anträge und Bestellungen werden mit Hochdruck ausgewertet.

Bei allen anderen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern geht die Kreisverwaltung vom Einverständnis zur vorgeschlagenen Größe der Komposttonne aus. Diese werden entsprechend im März ausgeliefert. Wer jetzt jedoch doch noch etwas ändern oder eine individuelle Ausstattung beantragen möchte, muss das entsprechende Formular unverzüglich ausfüllen und an die Abfallwirtschaft Osterode am Harz senden – per Post an Landkreis Göttingen, Abfallwirtschaft Osterode am Harz, Herzberger Straße 5, 37520 Osterode am Harz, per E-Mail an komposttonneoha@landkreisgoettingen.de oder per Fax an 05522/960-4791. Aufgestellt werden die neuen Komposttonnen im März kommenden Jahres.

Erste Leerung im April

Die ersten Leerungen werden im April des Jahres 2019 durchgeführt. Die eingesammelten Bioabfälle aus Küche und Garten bleiben dabei zur weiteren Verwertung in der Region. Sie werden in der neu entstehenden Behandlungsanlage der Göttinger Entsorgungsbetriebe angeliefert. Die im Altkreis Osterode am Harz bewährte Sammlung von Grünabfällen bleibt im Jahr 2019 unverändert. Ab dem Jahr 2020 wird sie in den Monaten Juni bis September monatlich, im Frühjahr und Herbst weiterhin 14-täglich durchgeführt.

Verwertet werden die Grünabfälle weiterhin im Kompostwerk der Gesellschaft für Biokompost in Upen im Landkreis Goslar.

