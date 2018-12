Betrunkener Osteroder widersetzt sich Polizei

Osterode Streitigkeiten im Rahmen einer Discoveranstaltung lösten in der Nacht zum Zweiten Weihnachtstag einen Polizeieinsatz in Osterode aus.

Während einer Discoveranstaltung in der Nacht zum 26. Dezember kam es aufgrund von Streitigkeiten zu einem Polizeieinsatz in der Förster Straße in Osterode.

Im weiteren Verlauf fiel eine betrunkene Person durch verbales aggressives Verhalten auf, so die Polizei. Der 20-jährige Osteroder wurde aufgrund seines Zustandes durch die Polizei zu einem Taxi gebracht, das ihn nach Hause fahren sollte.

Unmittelbar am Taxi weigerte sich der 20-Jährige und widersetzte sich den Beamten, indem er sie beleidigte und anspuckte. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle in Osterode zur Ausnüchterung gebracht. Ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.