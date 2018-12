36-Jähriger fährt betrunken gegen einen Baum

Die Polizei stellte den Führerschein eines 36-Jährigen sicher, der in Osterode einen Unfall verursachte.

Osterode Der Bad Grunder kam in der Lindenstraße in Osterode von der Fahrbahn ab. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei rief.

Ein 36-Jähriger aus Bad Grund hat am Freitagabend unter dem Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall in Osterode verursacht. Darüber informierte die Polizei. Der Mann war gegen 21.15 Uhr in der Lindenstraße unterwegs. Hier kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto gegen einen Baum. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei verständigte.

Vor Ort stellten die Beamten dann Alkoholgeruch beim Fahrer fest und machten einen Atemalkoholtest, der einen Wert von 1,63 Promille ergab. Dem 36-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt, berichtet die Polizei weiter. Zudem wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro, heißt es abschließend im Polizeibericht.