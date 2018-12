Mit Tempokontrollen will die Polizei die Zahl schwerer Unfälle senken.

Osterode Am Donnerstag maß die Polizei auf der B243 im Bereich der Leege-Kurve die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Ein Fahrzeug war 40 km/h zu schnell.

Polizei blitzt 105 Autofahrer in der Leege-Kurve

Am Donnerstag maß die Polizei auf der Bundesstraße 243 im Bereich der Leege-Kurve in Fahrtrichtung Herzberg die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Im Messzeitraum von 9 bis 17 Uhr fuhren in dem 80 km/h-Bereich insgesamt 105 Fahrzeuge zu schnell. Ein Fahrer erreichte eine Geschwindigkeit von 120 km/h – 40 Stundenkilometer zu schnell.

Das Messen von Geschwindigkeiten an Unfallschwerpunkten ist Teil eines Bündels von Maßnahmen, mit denen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative (VSI) 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden nachhaltig gesenkt werden soll, so die Polizei abschließend.