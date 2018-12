Wann wird der Abfall an Weihnachten und Neujahr abgeholt?

Durch die Weihnachtsfeiertage kommt es im Altkreis Osterode zu Terminverschiebungen bei der Abfallabholung. Im Wesentlichen erfolgt die Abholung entsprechend später. Ausgenommen davon sind die Ortschaften, wo am 24. und 25. Dezember die Abholung ansteht – diese Termine werden vorgezogen.

Das bedeutet konkret: Dort, wo normalerweise am 24. Dezember Abfuhr wäre, ist diese bereits am 22. Dezember. Die Abholung, die am 25. Dezember dran wäre, wird auf den 24. Dezember vorgezogen. Nach dem 26. Dezember werden Abfälle in allen betroffenen Orten jeweils einen Tag später abgeholt.

Ebenso verhält es sich in der ersten Januarwoche, auch hier wird der Abfall nach dem Neujahrstag jeweils einen Tag später abgefahren. Die feiertagsbedingten Änderungen sind im noch geltenden Abfallkalender 2018 sowie im Abfallkalender 2019 bereits berücksichtigt.