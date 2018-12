In Marke strahlt wieder ein Weihnachtsbaum

Marke Weil alle Marker Bürger auch in diesem Jahr nicht auf ihren Weihnachtsbaum verzichten wollten, spuckten sie kräftig in die Hände.

Weil alle Marker Bürger auch in diesem Jahr nicht auf ihren Weihnachtsbaum verzichten wollten, spuckten sie kräftig in die Hände. Denn bevor die acht Meter hohe, von Elke Trost gespendete Nordmann-Tanne in vollem Glanz erstrahlte, galt es, sie erst einmal zu fällen. Dann wurde sie zum Dorfplatz transportiert, aufgerichtet und von Bürgern fast jeden Alters geschmückt. Jetzt zeigt sie deutlich auf, dass auch in Marke die Adventszeit begonnen hat.