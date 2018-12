DGB-Berufsschultour machte Station in der BBS I

Fragen zur Ausbildung wurden während der DGB-Berufsschultour an den BBS I Osterode beantwortet. In diesem Jahr war die DGB-Jugendvertretung innerhalb kurzer Zeit zwei Mal zu Gast an der Osteroder Schule. Die erste Berufsschultour im September wurde durch die DGB-Jugend Niedersachsen-Bremen-Sachsen...