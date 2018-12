Straßensperrung: Landesforsten müssen 500 Fichten fällen

Riefensbeek Die Bäume an der Sösetalsperre sind vom Borkenkäfer befallen. Die B498 nach Riefensbeek wird ab kommender Woche gesperrt.

Das Forstamt Riefensbeek muss auf Höhe der Sösetalsperre vom Borkenkäfer befallene Fichten fällen. Für die Arbeiten wird die B498 zwischen Osterode und Riefensbeek vom 10. bis 19. Dezember gesperrt. „Insgesamt sind rund 500 Bäume in dem Bereich nahe der Bundesstraße befallen. Die Vollsperrung ermöglicht eine sichere Fällung und schnelle Aufarbeitung der Stämme dicht an der Straße, ohne Verkehrsteilnehmer zu gefährden“, erklärt Revierförster Heiner Wendt.

Das Forstamt Riefensbeek fällt vielerorts noch immer zahllose Fichten, die im trockenen Spätsommer von Borkenkäfern befallen wurden. Die Umleitung erfolgt über Clausthal-Zellerfeld nach Riefensbeek. „Wir planen rund zehn Werktage für die Forstarbeiten am Hang ein, die ein hiesiges Forstunternehmen ausführt“, sagt Wendt, der auch auf den gesperrten Wanderweg um die Talsperre hinweist. Der Harzer Hexenstieg sei von der Holzernte aber nicht betroffen.

Das Fichtenholz verkauft das Forstamt an Sägewerke in Deutschland oder nach Übersee. Sogar die von Borkenkäfern befallenen Stämme sind in der Bauwirtschaft gefragt und vielfältig verwendbar, wenn sie rechtzeitig geerntet werden.