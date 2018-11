Bürgerclub in Berlin

Der Bürger-Club besuchte Berlin. Am Abend wurde die neue Show „THE BEAUTY OF THINGS im Friedrichstadtpalast besucht. Am nächsten Morgen wurde eine Stadtrundfahrt zu den schönsten Ecken Berlins unternommen, wobei dieses Gruppenbild vor dem Schloss Charlottenburg entstand. Am Frühen Nachmittag begann die Rückreise in den Harz.Foto: Verein

