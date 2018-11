Kerzen gezogen

Einen schönen Nachmittag verbrachten die Kids des Kreisverbandes Legasthenie Osterode in der Harzer Kerzenwerkstatt in Bad Sachsa. Alle nahmen am Ende vier schöne, selbstgezogene Kerzen mit nach Hause. Für die Pause hatten Karin Brömme, zweite Vorsitzende des KVLO und Schriftwartin Astrid Ludwig einige Leckereien und Erfrischungen im Gepäck – alles in allem ein gelungener Ausflug.

