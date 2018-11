Treppe soll sicherer werden und erhält Geländer

In der letzten Lasfelder Ortsratssitzung 2018 ging es um Gelder, die entweder angelegt oder erwartet werden. So sind rund 1.250 Euro aus dem Ortsratshaushalt fest eingeplant, die eine Treppe in der Lasfelder Straße sicherer machen soll. Gelegen ist sie im Bereich des Hauses Nummer 47 in Höhe des...