Ab an die Nordsee!

Auf nach Neuharlingersiel ging es jetzt für einige Reisende zusammen mit dem HarzWeserWerkstätten. Gleich am ersten Tag setzte die Gruppe von hier aus nach Spiekeroog über, um hier am Strand zu spazieren sowie Eis und Fischbrötchen zu genießen. An den anderen Tagen waren Sightseeing in Bensersiel, Carolinensiel und Shopping in Esens angesagt. Alle Mahlzeiten nahm man in der Jugendherberge ein. Dort hatte man auch abends viel Spaß, fand nette Kontakte und abwechslungsreiche Gespräche mit anderen Gästen.

