Mutige und kluge Frauen der Reformatoren

An diesem Samstag, dem 3. November, findet im Nachgang des Reformationsfestes in der St. Jacobi Schlosskirche in Osterode um 18 Uhr eine Musik-Lese-Nacht zu dem Thema Frauen der Reformatoren statt. In den Lesungen werden Mut, Weitsichtigkeit, Klugheit und Tatkraft der Frauen von Reformatoren...