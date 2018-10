Fahrerflucht: Lkw-Fahrer richtet 15.000 Euro Schaden an

Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat am Montag einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem 15.000 Euro Schaden entstanden sind. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Regulierung zu kümmern.

Ein 39-Jähriger aus Osterode war am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr mit seinem Bus auf der Bundesstraße 498 zwischen Osterode und Riefensbeek unterwegs, als ihm in einer Rechtskurve ein orangefarbener 7,5 Tonnen-Lkw entgegenkam. Der Lkw geriet über den Mittelfahrstreifen, so dass der Busfahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug die Schutzplanke. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Osterode bittet um Hinweise unter Telefon 05522/5080.