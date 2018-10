Im Radio war die Rede von einem Brand in Osterode am Harz.

Ein Radiosender meldete am Dienstagmorgen, dass wegen eines Großfeuers in Osterode am Harz Fenster und Türen geschlossen bleiben sollten. Hierbei handelt es sich um eine Falschmeldung. Laut Feuerwehrleitzentrale gab es keinen Brand in Osterode am Harz.