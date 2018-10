Neun neue Polizisten starten im Südharz

Neun junge Kommissarinnen und Kommissare verstärken den Einsatz und Streifendienst auf den Polizeidienststellen in Osterode, Herzberg und Bad Lauterberg. Drei Polizisten verrichten ihren Dienst in Osterode, zwei in Herzberg und vier in Bad Lauterberg. Die Neuzugänge haben bereits Erfahrungen in der Göttinger Hundertschaft der Zentralen Polizeidirektion oder auf Dienststellen außerhalb der Polizeiinspektion Northeim/Osterode sammeln können. Mit den „Neuen“ werden sowohl Versetzungen als auch Pensionierungen kompensiert.

Polizeidirektor Hans Walter Rusteberg wünschte den Beamten alles Gute, einen erfolgreichen Start auf ihren neuen Dienststellen und das nötige Fingerspitzengefühl bei der Bewältigung ihrer zukünftigen Aufgaben.